(Agenzia Vista) Napoli, 13 dicembre 2019 Lega, Salvini: "Nessuna promessa ai nuovi arrivati" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo la visita al carcere di Poggioreale a Napoli per la nomina di Pietro Ioia a Garante dei detenuti della città partenopea. Così il senatore sui parlamentari M5s passati alla Lega: "Di solito i parlamentari lasciano l'opposizione per andare in maggioranza. I due senatori campani hanno lasciato la maggioranza per andare all'opposizione perché non ne potevano più dei Bonafede, Conte e Di Maio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev