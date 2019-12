(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Conte: "Mes non è costruito a vantaggio di alcuni Paesi, è assicurazione contro panico finanziario" "Mes non è costruito a vantaggio di alcuni Paesi, è assicurazione contro panico finanziario". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Euopeo. /courtesy Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it