(Agenzia Vista) Piacenza, 11 dicembre 2019 Quadro di Klimt rubato 22 anni fa ritrovato a Piacenza E' stato ritrovato da un addetto ai lavori di pulizia il 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt, rubato 22 anni fa. Nascosto in un'intercapedine su un muro esterno della Galleria Ricci Oddi di Piacenza, l'opera era chiusa dentro un sacco nero, in una cavità protetta da uno sportello in lamiera nascosta dall'edera / fonte Polizia di Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev