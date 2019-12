(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Mes, Conte: "Italia non ha nulla da temere, nostro debito sostenibile" "Italia non ha nulla da temere su Mes, nostro debito sostenibile". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Euopeo. /courtesy Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it