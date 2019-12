(Agenzia Vista) Toscana, 10 dicembre 2019 Terremoto, continuano le verifiche, Barberino del Mugello vista dal drone dei Vigili del Fuoco Continua il lavoro di verifiche degli edifici e di assistenza alla popolazione in seguito al terremoto che ha colpito la Toscana nelle province di Firenze e Prato. Le squadre di Vigili del fuoco sono impegnate nella zona dell'epicentro a Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo ma i controlli sono in corso anche nei comuni limitrofi di Vicchio, Palazzuolo sul Senio, Rufina, Marradi e Firenzuola. Nella provincia di Prato verifiche in corso a Vaiano, Vernio e Cantagallo. Attivi sul territorio numerosi centri di coordinamento. 86 i Vigili del fuoco al lavoro, al momento sono 200 gli interventi effettuati dalla notte di lunedi, 500 gli interventi in coda. Fonte: Vigli del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev