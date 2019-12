(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 dicembre 2019 Libia, Di Maio: "Stop interferenze, Ue rischia irrilevanza" "Abbiamo ampiamente discusso del tema libico che è una questione che ci preoccupa tantissimo come Italia e deve preoccupare l'intera Unione europea. In Libia non abbiamo più tanto tempo. La situazione del conflitto civile sta degenerando ulteriormente e il nostro obiettivo è fare in modo che si arrivi il prima possibile al cessate il fuoco. Ci sono due parti che si combattono, ma queste due parti hanno una serie di sostenitori e quindi di paesi esterni che hanno interferenze con il conflitto. Tutti i paesi che stanno interferendo con quel conflitto cessino qualsiasi tipo di interferenza e permettano un cessate il fuoco. L'inviato speciale ha detto quache giorno fa che con un determinato aiuto Haftar potrebbe entrare anche a Tripoli, ma questo non significa vincere il conflitto, significa sostanzialmente soltanto aumentare l'emergenza umanitaria e propagare la tragicità di questo conflitto all'interno delle strade di Tripoli. Nient'altro. Per noi in Libia significa rischio terrorismo, significa rischio di fenomeni migratori non controllabili, significa avere poche centinaia di chilometri dei nostri confini un paese instabile." Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev