(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2019 Manovra, Conte: "Polemiche incomprensibili che non fanno bene al Paese" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2019: "L'impianto della manovra che ci accingiamo a varare non si è limitato a scongiurare l'aumento dell'IVA, ha cercato anche di dare dei significativi segnali a favore degli investimenti, della sostenibilità ambientale, della coesione sociale. La riduzione dello spread è importante, comporta un ingente recupero di risorse. Ma è chiaro che le polemiche incomprensibili agli investitori non ci fanno bene". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev