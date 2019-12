(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 dicembre 2019 Mes, Meloni: "Presenteremo risoluzione per chiedere che trattato non venga sottoscritto" "Presenteremo risoluzione per chiedere che trattato non venga sottoscritto". Così il Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la manifestazione di Fratelli d’Italia ‘Per dire No alla trappola del Mes’ di fronte alle istituzioni europee a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev