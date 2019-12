(Agenzia Vista) Londra, 06 dicembre 2019 La regina Elisabetta accoglie Trump ma la principessa Anna non saluta e allarga le braccia E' diventato virale in rete un video che mostra la Regina Elisabetta contrariata dal comportamento della figlia Anna che resta in disparte e non saluta il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invitato a Buckingham Palace in occasione del banchetto insieme agli altri leader Nato. Fonte: Twitter/Malissa Tormey Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev