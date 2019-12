(Agenzia Vista) Liguria, 06 dicembre 2019 Prescrizione, avvocati in corteo a Genova contro la riforma Buonafede A Genova si è svolto l'evento 'La prescrizione, il processo.... e il cittadino?' organizzato dagli avvocati. I legali con la toga, si sono ritrovati davanti al Palazzo di Giustizia e in "corteo" hanno raggiunto il Centro formazione e cultura dell' Ordine degli Avvocati. Per Stefano Sambugaro, consigliere dell'ordine forense, "il problema reale riguarda la durata del processo" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev