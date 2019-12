(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2019 Bonafede: "Fammi causa non sarà piu' minaccia possibile" Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega di riforma del processo civile presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L'eliminazione di perdite di tempo", realizzata togliendo "la mediazione obbligatoria", alle novità sul fronte della "negoziazione", fino alla digitalizzazione del sistema. Con la riforma "il codice avrà poche regole che però valgono per tutti i processi" – ha detto Bonafede. "Per il processo di appello si seguono le regole del primo grado: attualmente il filtro di ammissibilità doveva servire a snellire e invece ha fatto il contrario. L'obiettivo "è quello di dimezzare i tempi del processo" " ha detto ancora Bonafede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it