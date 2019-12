(Agenzia Vista) Piemonte-Vda, 05 dicembre 2019 Approvato assestamento di bilancio in Consiglio Regionale del Piemonte Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’assestamento di bilancio 2019 della Regione. Il via libera dell’aula con 27 sì e 12 no Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it