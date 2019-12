(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2019 04-12-19 L'ex ministro Moavero sul Mes: "Non ricordo analisi approfondite in Cdm" L'ex ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, al convegno 'Il ratto di Europa', risponde così al direttore de Il Tempo, Franco Bechis, che gli chiede quanto si è parlato di Mes nel Governo giallo-verde guidato da Conte: "In Consiglio dei ministri non ricordo analisi approfondite sul Mes. Di tanto in tanto lo abbiamo menzionato" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it