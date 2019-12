(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 dicembre 2019 Mes, Gualtieri: "Borghi e Salvini per uscita da euro, nemici dell'Italia" "Salvini ha alzato le tasse e ha aumentato il debito pubblico noi invece con questa manovra abbassiamo le tasse e riportiamo il debito sulla strada della riduzione. E’ noto che Borghi e la Lega vogliono uscire dall’euro e quindi si confermano nemici degli interessi dell’Italia. E’ una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il favore degli Italiani. Questa demagogia sul Mes non è altro che la dimostrazione della volontà della Lega di uscire dall’Euro." Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa sulle conclusioni della riunione dell’Eurogruppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev