(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2019 Autonomia, D'Inca non deve essere argomento divisivo per il Paese La presentazione della piattaforma ParteciPa promossa dal Governo per favorire i processi di consultazione e partecipazione pubblica. Presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il Ministro per i Rapporti Con il Parlamento Federico D'Incà ed il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev