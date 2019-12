(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2019 Isola della sostenibilità, Giannubilo (Ass. Promozione Sociale): "Coinvolti 30mila studenti" Approda da oggi, a Roma, ospitata dagli spazi del Mattatoio di Testaccio, la sesta edizione di Isola della Sostenibilità. Quattro giorni di talk divulgativi, laboratori interattivi, attività esperienziali mirate per studenti, società civile e tecnici di settore, mostre e spettacoli scientifici per divulgare, educare e informare le nuove generazioni sullo Sviluppo Sostenibile. Tre padiglioni tematici per un percorso interattivo e immersivo: “Capire e misurare il problema”, “Agire per un uso efficiente delle risorse e una società low carbon” e “Prepararsi agli scenari futuri”. “Abbiamo coinvolto circa trentamila studenti, in tutta Italia, nelle dieci tappe del tour itinerante – racconta Valerio Giannubilo, segretario dell’Associazione di Promozione Sociale, Isola della Sostenibilità – prima di arrivare a Roma, per questa grande manifestazione, che coinvolge enti di ricerca, aziende e associazioni virtuose, tutte con lo scopo di divulgare e promuovere la sostenibilità ambientale. Sono i ragazzi, le nuove generazioni, gli attori del domani, che dovranno fare i conti con il Pianeta che gli stiamo lasciando”. Obiettivo della manifestazione è quello di approfondire le tematiche legate al Goal 13 dell’Agenda 2030 dell'ONU: “Agire per il Clima, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it