Mes, Centeno: "Firma a inizi 2020, non c'è bisogno di modifiche al testo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2019 Mes, Centeno: "Firma a inizi 2020, non c'è bisogno di modifiche al testo" "Riguardo al MES, abbiamo lavorato molto su questo e abbiamo preso una decisione a Giugno. Da allora abbiamo lavorato con la prospettiva di firmare a inizio 2020, l'anno prossimo. Non vediamo la necessità di modifiche, ora ci stiamo occupando delle tecnicalità, l'accordo politico è già stato raggiunto. Pensiamo che sia importante che il dibattito politico abbia luogo in tutti i Paesi.” Così il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno parlando con la stampa al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev