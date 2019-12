(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2019 Sostenibilità Ambientale, Grieco (Enel): "Giovani attenti al tema, tempo di fare e non solo parlare" "Giovani attenti al tema della sostenibilità ambientale, è tempo di fare e non solo parlare". Così la presidente di Enel Patrizia Grieco, intervenuta a margine della presentazione del libro 'Un mondo sostenibile in 100 foto' presso il Liceo Morgagni di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it