(Agenzia Vista) Londra, 03 dicembre 2019 Trump: "Ue sta trattando Usa molto male sul commercio" "Non è giusto vedere che l'Unione Europa tratta gli Stati Uniti molto male sul commercio. Il deficit per molti anni è stato enorme tra Usa e Europa, in loro favore. Ora sto cambiando questa cosa velocemente ma non è giusto approfittarsi della Nato e poi del commercio. Non possiamo permettere che ciò accada quindi stiamo parlando con l'Unione Europea riguardo al commercio e devono adeguarsi, altrimenti le cose diventeranno molto difficili." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Fonte: Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev