Rivoluzione digitale, Martella: dal Governo sostegno diretto e indiretto all'editoria

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2019 Rivoluzione digitale, Martella accompagnare trasformazione tecnologica dal Governo sostegno direttoe indiretto all'editoria Il Direttore Agi Mario Sechi ne ha parlato con Andrea Martella, Sottosegretario di Stato alla PCM con delega all’Informazione e all’Editoria. Garantire il pluralismo attraverso il sostegno finanziario alle imprese editoriali, completare la transizione verso il digitale, sostenere i giovani che vogliono creare nuove imprese editoriali, trasformare le edicole in veri e propri “hub amministrativi” e assicurare una giusta remunerazione al lavoro giornalistico. Sono le azioni previste nel nuovo piano del Governo Editoria 5.0 per aiutare il mondo dell’informazione. A presentarlo il Sottosegretario di Stato alla PCM con delega all'Informazione e all'Editoria Andrea Martella durante l’evento “Storia d’Italia e futuro dell’editoria” organizzato da Agi Agenzia Italia lunedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Presentato anche il nuovo rapporto Agi-Censis “I professionisti dell’informazione nell'era trans-mediatica" - realizzato nell'ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione per l’Innovazione COTEC - raccontato dal presidente del Censis Giuseppe De Rita, guidato dal Direttore Agi Mario Sechi attraverso un viaggio nella storia d’Italia e dell’editoria. Un viaggio emozionale, dal telegrafo ai giorni nostri, nella realtà sociale del Paese che ha accompagnato la nascita e la crescita del mondo dell’informazione. Nel corso dell’incontro l’amministratore delegato di Agi, Salvatore Ippolito, ha presentato in anteprima il nuovo sito agi.it e il nuovo logo di Agi, e ha raccontato la partnership con la concessionaria di pubblicità A.Manzoni & C. e con Alessandro Vento, amministratore delegato di D-Share. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it