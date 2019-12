(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2019 Salvini: "Draghi presidente della Repubblica? Why not? Non avremmo controindicazioni" "Draghi presidente della Repubblica? Why not? Non avremmo controindicazioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa al Parlamento Europeo insieme al presidente di Identità e Democrazia, Marco Zanni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev