(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2019 Mes, Salvini: "Per noi non è emendabile, è da bloccare punto" "Per noi Mes non è emendabile, è da bloccare punto". Così il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa al Parlamento Europeo insieme al presidente di Identità e Democrazia, Marco Zanni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev