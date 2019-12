Alitalia, De Micheli: "Stasera in cdm, Governo ha già negoziato con Commissione Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2019 Alitalia, De Micheli: "Stasera in cdm, Governo ha già negoziato con Commissione" "Vado in cdm stasera, stiamo ipotizzando una soluzione per i prossimi mesi che ci consenta di rendere Alitalia più competitiva." Così la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, incontrando la stampa a margine del consiglio Ue Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia. "Ne discuteremo questa sera sulla base della proposta che è stata inviata dal ministro Patuanelli - prosegue - quindi fra qualche ora avremo dei punti chiari. Il Governo italiano ha negoziato con la Commissione questa sua decisione da cui mi sembra ci sia stata una presa di posizione. Stiamo cercando di rilanciare una grande azienda italiana e credo che ci siano tutti i margini negoziali per la Commissione di affrontare questo dossier in tutta tranquillità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev