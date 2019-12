(Agenzia Vista) Londra, 02 dicembre 2019 Passaporto Londra, stretta sui turisti europei - Infografica Dopo la Brexit, in caso di vittoria dei conservatori i turisti europei dovranno ottenere un visto elettronico per andare in Gran Bretagna. Bisognerà farlo almeno tre giorni prima della partenza / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev