Decreto fiscale, Villarosa (M5s): "Ecco le norme approvate"

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2019 Decreto fiscale, Villarosa, Ecco le norme approvate "Appena terminata una no stop da 16 ore alla Camera sul decreto Fiscale. Abbiamo approvato importanti novità su: straordinari Vigili del Fuoco e corpi di polizia, credito d'imposta per airbag su moto, Tampon Tax al 5% (a giugno rimoduliamo tutto!), NO SANZIONI a POS, 3 Milioni per il rientro dei giovani cervelli, RCA Equa". Così il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa su Facebook. Fonte: Facebook/Alessio Villarosa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev