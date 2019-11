(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2019 Gli studenti invadono Roma per il Friday For Future. Lo speciale Il quarto appuntamento del Friday for Future ha visto migliaia di studenti manifestare in tutta Italia. A Roma gli studenti si sono dati appuntamento in Piazza della Repubblica, uniti da un unico grido: “Proteggiamo l’ambiente e il nostro futuro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev