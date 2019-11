(Agenzia Vista) Parma, 29 novembre 2019 Mattarella: "Utopia è dovere morale" Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all'Università di Parma per l'apertura dell'anno accademico ha parlato di sostenibilità ambientale come via di sviluppo per il futuro dell'umanità. "Credo che sia importante porre al centro, come si è fatto qui, la sostenibilità dello sviluppo, cosa che evoca il complesso ampio di questioni che condiziona il futuro dell’umanità, perché è di questo che si tratta” Fonte Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev