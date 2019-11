(Agenzia Vista) Liguria, 29 novembre 2019 Il presidente Mattarella, il governatore Toti e il sindaco Bucci arrivano in prefettura a Genova Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva al palazzo della Prefettura di Genova, per l'incontro previsto col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco Marco Bucci, per fare un punto sull'emergenza maltempo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev