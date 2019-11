(Agenzia Vista) Liguria, 29 novembre 2019 Infrastrutture, Bucci: "Al presidente ho chiusto un aiuto per il trasporto pubblico" "Abbiamo fatto presente al presidente che vogliamo che le persone assunte dalla pubblica amministrazione, a tempo determinato, possano prolungare il proprio incarico almeno per altri sei mesi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'incontro in prefettura di Genova, insieme al governatore Giovanni Toti, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Genova per un convegno dell'ANM / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it