(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2019 Salvini: "Ritorno di fiamma con Di Maio? Indietro non si torna" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio: "Indietro non si torna per quanto mi riguarda. Di Maio e Grillo hanno scelto il Pd, Renzi e la Boschi; hanno scelto i poteri forti, la finanza, il passato e quindi li lascio in questa compagnia senza alcun rimpianto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev