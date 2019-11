(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2019 Patto Salute, Toma: "Pensiamo di non dare assenso" “L’idea del commissariamento della nuova strategia per affiancamento alle regioni per il piano di rientro non coincide con quella espressa da Governo-regioni, quindi l’opinione attuale delle Regioni e di non dare l’assenso al patto alla salute proposto dal Governo”, così il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine della conferenza delle regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev