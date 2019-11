(Agenzia Vista) Albania, 27 novembre 2019 Terremoto Albania, le immagini delle macerie viste dall'alto Sisma in Albania, giunte a Tirana tra la sera di ieri e questa mattina 175 Vigili del fuoco, molti dei quali già al lavoro tra Durazzo e Shijak in aiuto alla popolazione. Il team è composto da 65 unità specializzate USAR (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’AREU della Regione Lombardia. In Albania anche ingegneri e tecnici del Corpo nazionale esperti nella valutazione speditiva di strutture lesionate e analisi del danno a seguito di terremoto. Sarà compito delle squadre italiane garantire il soccorso alla popolazione e il supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione dell’agibilità di strutture interessate da crolli e lesioni. / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev