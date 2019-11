(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2019 Mes, Borghi (Lega): "Conte riferisca o si cerchi avvocato" Il presidente della commissione Bilancio e deputato della Lega, Claudio Borghi, intervenendo in Aula alla Camera: "Quanto detto da Gualtieri sul Mes è gravissimo ed evidenzia comportamenti che potrebbero anche configurare eversione. Il premier Giuseppe Conte ha nei fatti approvato un testo definitivo e inemendabile senza informare il Parlamento. Una cosa gravissima. E' stato scavalcato il Parlamento su un trattato internazionale da approvare a scatola chiusa. Questa è infedeltà in affari di Stato. Vogliamo che Conte riferisca subito in Parlamento. Se non arriva, lo porteremo in tribunale. L'avvocato del popolo si cerchi un avvocato” / fonte Camera Web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev