(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2019 Mes, Meloni: "Conte venga a riferire in Aula, grave trattato inemendabile" La leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo in Aula a Montecitorio: "In Aula abbiamo fatto notare la vergogna delle parole di Gualtieri sul Mes, visto che ci hanno detto che era tutto da definire, ma poi veniamo a scoprire che non solo il trattato è stato scritto ma non è nemmeno emendabile dal Parlamento e impegna l'Italia per 125 miliardi di euro per salvare sostanzialmente le banche tedesche. Abbiamo chiesto che Conte venga a riferire per capire se ha firmato col sangue degli italiani accordi che servono a Francia e Germania" fonte Camera Web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev