(Agenzia Vista) Strasburgo, 27 novembre 2019 Ue, Gentiloni: "Flessibilità necessaria ma non sufficiente, servono più investimenti" "Flessibilità necessaria ma non sufficiente, servono più investimenti" Così il commissario per gli Affari economici e monetari dell'Ue, intervistato a margine del voto al Parlamento europeo che ha approvato la Commissione di Ursula von der Leyen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev