(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2019 Mafia, Lamorgese: “Tempi confisca beni non semplici, ho sentito critiche ingiustificate” “I tempi per arrivare alla confisca definitiva dei beni della Mafia, non sono semplici e non dipendono da noi. C’è un iter che non dipende dalla nostra forza. Una piattaforma di questo tipo, però, semplifica e scambia i dati e rende l’agenzia migliore. Negli anni ci sono state critiche sull’attività dell’agenzia, molte ingiustificate”, così il Ministro dell’Interno, Luciana Larmogese, nel suo intervento durante la conferenza stampa tenutasi al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev