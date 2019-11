(Agenzia Vista) Napoli, 26 novembre 2019 De Luca: "Isoardi vuole candidarsi con me? Non può che aumentare mia stima nei suoi confronti" "Isoardi vuole candidarsi con me? Non può che aumentare mia stima nei suoi confronti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fonte: Facebook/Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev