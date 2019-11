(Agenzia Vista) Genova, 26 novembre 2019 A26 riaperta, Toti: "Vogliamo risposte dal Governo, task force e stanziamenti per Liguria" "Vogliamo sapere nel giro di pochi minuti come intende agire il Governo. Bisogna controllare tutti i viadotti e rassicurare i cittadini, garantire la mobilità in tranquillità e sicurezza. Voglio al più presto una task force, un tavolo che si riunisca a Genova, ministri che vengano qui, stanziamenti straordinari di miliardi per la Liguria e uno scudo legislativo che ci consenta di agire, tranquillizzare i cittadini e mettere in sicurezza l'asset più importante della logistica di questo Paese, cioè i 4 porti della Regione. Qualcuno deve rispondere di un anno e 4 mesi dal crollo del Ponte Morandi in cui non si è fatto nulla, solo chiacchiere a vanvera. Ogni minuto che passa la Liguria, Genova e l’economia italiana perdono milioni di euro per l’incoscienza di qualcuno." Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Fonte: Facebook/Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev