(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2019 Ex Ilva, Boccia: “Importante che Governo e azienda si sono risieduti al tavolo per discutere” “Intanto il bel messaggio è che si è riaperto un confronto con l’azienda. Speriamo che porti a ripristinare quello che abbiamo sempre immaginato per questa acciaieria. Adesso seguiamo quello che a detto il Premier e cioè di lasciateci lavorare senza creare polemiche. Nonostante tutto non amiamo l’intervento pubblico in un’azienda privata. Per ora la cosa importante è che si sono seduti al tavolo per discutere”, così il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell’evento organizzato presso la Luiss. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it