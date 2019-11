Spadoni (M5S): stop violenza sulle donne, ecco come è nata la panchina rossa a Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2019 Spadoni (M5S) stop violenza sulle donne, ecco come e' nata la panchina rossa a Montecitorio Alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata installata una panchina rossa nel Cortile d’onore di Palazzo Montecitorio. Il progetto “panchine rosse”, degli ‘Stati Generali delle donne’ a cui ha aderito Montecitorio, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle città in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522. Anche sulla panchina rossa nel cortile della Camera dei Deputati è stata affissa una targa che riporta questo numero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it