(Agenzia Vista) Savona, 25 novembre 2019 Crollo viadotto A6, la ricerca dei Vigili del Fuoco per scongiurare il rischio di auto coinvolte Situazione critica in numerose zone d'Italia per l'ondata di maltempo che ha colpito il territorio. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev