(Agenzia Vista) Savona, 24 novembre 2019 Crollo viadotto, Toti: "Per ora non sono state trovate auto, continua la ricerca" "Per ora non sono state trovate auto, continua la ricerca". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in una conferenza stampa sul crollo del viadotto dell'A6. /courtesy Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it