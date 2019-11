(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Nuova passeggiata spaziale per Luca Parmitano Nuova passeggiata spaziale per Luca Parmitano, capitano della missione Beyond. L'astronauta italiano e il collega della NASA Andrew Morgan sono usciti dalla Stazione Spaziale Internazionale per proseguire il lavoro di manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. Fonte: NASA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev