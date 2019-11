(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Governo, Meloni (FdI): “Non arriva fino alla fine, penso votazioni a primavera” “Questo Governo non può arrivare fino alla fine. Secondo me è impossibile. Io penso che si voterà la prossima primavera, molto dipende dal risultato dell’Emilia-Romagna. Come avevamo previsto ha prodotto un caos che sta facendo disastri in Italia”, così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine del Festival del Lavoro tenutosi presso l’auditorium Antonianum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev