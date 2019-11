(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Colori 1 Minuto_Tato futurista. Inventore dell'aereopittura. La mostra a Montecitorio Al Complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei deputati la mostra "Tato futurista. Inventore dell'aereopittura" dedicata al pittore Guglielmo Sansoni. Aperta al pubblica dal 21 novembre al 6 dicembre 2019 , l’esposizione, curata da Salvatore Ventura su progetto e coordinamento curatoriale di Cornelia Bujin, in occasione dei cento anni dell’incontro di Tato con Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista. Circa ventisei opere tra oli su tela, tempere su carta, dipinti su ceramica e foto originali d’epoca, incentrati sulla visione emozionale del paesaggio italiano visto da nuovi e inesplorati punti di vista come gli aerei in volo. L'inaugurazione con Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura, il deputato Federico Mollicone, il presidente di Civita mostre e musei, Alberto Rossetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev