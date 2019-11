(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Regionali, Di Maio: "M5s ci sarà, Stati Generali non è urgenza. Si va avanti come un treno" Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, commenta il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau riguardante la partecipazione o meno del Movimento alle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna e in Calabria: "Questo tema del presentarsi in Calabria e in Emilia Romagna aveva diverse visioni all'interno del Movimento. Io personalmente ho detto che per fare gli Stati Generali a marzi serve e serviva un po' di tempo e quindi non eravamo in grado di presentarci in emilia Romagna e Calabria. Gli iscritti hanno votato per fare gli Stati Generali, ma evidentemente non hanno questa urgenza. Ci presentiamo alle elezioni regionali, ho già sentito i nostri, e si va avanti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev