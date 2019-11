(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Manovra, Zingaretti: "Sia a sostegno di donne e centri anti-violenza" "Questa legge di bilancio deve essere anche una legge di bilancio a sostegno delle donne, a sostegno dei centri anti violenza, di interventi per la scuola, a sostegno della condizione delle donne in Italia. Noi non ce ne vogliamo dimenticare e per questo abbiamo organizzato una bellissima giornata di democrazia". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine del convegno organizzato al Nazareno con amministratrici e donne di associazioni e dei centri anti violenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev