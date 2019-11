(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Calenda: “Se hai paura di sfidare sovranisti e nazionalisti sei un rammollito” “Se i partiti di sinistra e destra, invece di sfidare i populisti e i sovranisti alle elezioni, si sottomettono a questi vuol dire che hanno paura di non avere la forza. Per questo l’ho definiti rammolliti. Quello che vogliamo dire noi è che vogliamo gestire l’Italia in modo serio”, così Carlo Calenda durante la conferenza stampa organizzata per lanciare il suo partito Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev