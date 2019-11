(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Calenda: “Noi abbiamo un’idea diversa di cambiamento della classe dirigente, non come Renzi” “Non avrei mai votato per l’abolizione dello scudo penale, come ha fatto Renzi. Non avrei mai dato la fiducia a questo Governo perché si è verificato tutto quello che avevamo previsto. Abbiamo idea diversa di cambiamento della classe dirigente politica, non siamo come Renzi che non promuove il rinnovamento”, così Carlo Calenda durante la conferenza stampa organizzata per lanciare il suo partito Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev