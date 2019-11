(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Manovra, Meloni e' un attacco a chi lavora e chi produce "Alla manovra tassa e spendi del governo rosso-giallo, Fratelli d’Italia risponde con oltre 500 emendamenti per disegnare una manovra degna di una Italia capace di pensare in grande. Una manovra che si occupa di piccola e media impresa, che taglia le tasse, che colpisce davvero la grande evasione a partire da quella dei giganti del web, che sostiene la famiglia e le mamme, che toglie il reddito di cittadinanza a mafiosi, brigatisti e spacciatori per aiutare le persone oneste a trovare lavoro. Presenteremo tutte queste proposte il 1 dicembre a Bologna parlando con le categorie produttive". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha presentato gli emendamenti alla prossima Legge di Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev